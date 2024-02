Dall’utopia all’abitare. Con «Cinefilosofia» si pensa sugli schermi

Il secondo appuntamento, in programma martedì 13 febbraio, sarà dedicato a «The Prestige» di Christopher Nolan, uno dei film più affascinanti del regista di «Memento», «Interstellar», «Oppenheimer», tanto per citarne qualcuno. Ambientato a Londra nell’età Vittoriana, narra la storia di due giovani maghi apprendisti, che si sfidano ogni sera a distanza mettendo in scena spettacoli al limite del possibile. La loro rivalità si tramuterà in ossessione: il film segue da vicino il percorso che li porterà alla scoperta della massima illusione, «The New Transported Man», una sorta di teletrasporto.