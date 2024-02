«L’angelo sterminatore». Il sogno senza tempo di Luis Buñuel apre il «Bergamo Film Meeting»

Per questo motivo, soprattutto nei film di Buñuel, a essere messi al centro del racconto sono quasi sempre esponenti dell’alta borghesia e delle istituzioni civili, militari e religiose. Proprio come ne «L’angelo sterminatore», una delle vette assolute del cinema del regista spagnolo. Il film – ambientato in Messico, dove Buñuel visse in esilio per tutta la seconda metà della propria vita – racconta appunto di un gruppo di persone dell’alta società che dopo una serata a teatro si reca a una cena di gala nell’elegante villa di proprietà di una ricca famiglia. Senza alcun motivo logico, la servitù abbandona il luogo. Gli invitati, che assistono a una serie di fatti insoliti come l’apparire di un gregge di pecore, si trattengono più del dovuto e quando la mattina seguente decidono di andarsene si accorgono di non essere in grado di farlo. Nonostante la porta sia aperta, infatti, nessuno riesce ad attraversarla.