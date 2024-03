«La zona di interesse», «Un altro ferragosto», «Dune – Parte due» e «American Fiction», quattro film per una primavera d’autore

Ventott’anni dopo «Ferie d’agosto» (1996) – uno dei film capaci di riscrivere e svecchiare la commedia italiana dopo la crisi degli anni Ottanta e Novanta – Paolo Virzì torna ai luoghi, ai personaggi e alle storie di quel periodo straordinario, cercando di resuscitare la verve del suo cinema di un tempo. Ancora Ventotene e ancora le due famiglie dei Molino e dei Mazzalupi, arrivate da Roma per passare il ferragosto e costrette a trovarsi vicine di casa. Diversi per estrazione, credo politico, cultura, interessi e condizione sociale, i membri delle due famiglie entrano continuamente in contatto e proprio come trent’anni fa si scontrano, litigano, esprimono i loro odio reciproco, ma qua e là creano anche qualche legame clandestino. Alcuni di loro non ci sono più – come i due cognati della famiglia Mazzalupi, interpretati da Ennio Fantastichini e Piero Natoli, scomparsi entrambi prematuramente – e altri stanno per andarsene, come Sandro Molino (Silvio Orlando), affetto da un male incurabile e venuto a Ventotene per l’ultimo saluto a famiglia e amici. Ed è in effetti un film che parla di morte quello di Virzì, non solo quella biologica – che diventa giocoforza una metafora – ma anche e soprattutto quella che sta nelle cose. Nelle vecchie ideologie per esempio.