Il «BFM» fa 42. Una panoramica degli appuntamenti in programma

In sala interverranno anche i registi e le registe, ed è previsto un tempo dedicato alle domande del pubblico. Le opere in gara sono tutte produzioni internazionali, inedite in Italia. Alcune declinano la complessità dei rapporti familiari: «She Came at Night» di Tomáš Pavlíček e Jan Vejnar (martedì 12) per esempio mette in scena l’invasione della sfera domestica di una coppia di trentenni da parte della suocera; «Some Birds» di Dániel Hevér (sabato 9) racconta la storia di due solitudini che si incrociano in una casa di riposo e stringono una profonda amicizia nonostante i quasi sessant’anni di differenza.