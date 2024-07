«MADE Competition». Quando il cinema diffonde la cultura d’impresa

Alla sua seconda edizione, «: MADE» si divide in due filoni principali, come ha anticipato il Presidente della Camera di Commercio di Bergamo Carlo Mazzoleni: «quello della produzione, con Made IN Audiovisual Residency Program, e quello propriamente festivaliero che, a sua volta, si articola in cinque sezioni: MADE Classic, MADE Cinema, MADE Competition, MADE Talks, MADE In con la proiezione delle due opere realizzate durante il percorso di residenza artistica MADE IN». Il primo filone è partito lo scorso maggio; il secondo, invece, porterà dal 15 al 17 novembre allo Schermo Bianco e negli spazi del centro culturale Daste Bergamo un ricco programma di proiezioni, talk e momenti di networking.