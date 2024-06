L’insospettabile leggerezza del canto, nel nuovo film di Alberto Valtellina

Ilaria, Miriam e Swewa – che in alcuni momenti vediamo esibirsi anche insieme a Barbara Menegardo e Francesca Cecala, le altre due componenti del gruppo – non si limitano a cantare o recitare ma, come ogni bravo performer dovrebbe fare, ascoltano. Sia le canzoni delle persone con cui entrano in contatto, sia le loro storie. In questo senso la loro attività – e il film allo stesso modo – mostra in maniera esemplare come il canto sia in grado di innescare una profonda riflessione memoriale. Ognuno di noi, infatti, alle canzoni della propria vita lega un ricordo, una storia o una persona che lo riguarda. In questo senso cantare diventa una forma di riappropriazione della memoria, del vissuto e del proprio passato, e condividere questi ricordi nel film significa abbandonarsi a una specie di seduta psicanalitica in cui le protagoniste da un lato e la macchina da presa dall’altro agiscono come attivatori.