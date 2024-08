«Food Film Fest», sul grande schermo storie di cibo e di vita

Sullo schermo verranno proiettate molteplici storie e verranno esplorati diversi temi: dai disturbi alimentari in «Farfalle nello stomaco» alla storia della più antica pasticceria di Spagna in «El bizcocho de Alfonso XIII», dalle gioie e dalle difficoltà dei piccoli produttori alimentari in «Food Rebels» alle vite dei centenari del Cilento in «I Cilentenari», passando per un misterioso fungo nemico degli alberi da vino Barolo in «Barolo is dead» e molto altro. L’elenco completo delle proiezioni con le descrizioni di tutte le opere è disponibile qui.