coseserie: 5 serie tv da recuperare in primavera

Il testamento prevede che l’erede principale sia lui, anziché il suo scapestrato fratello maggiore Freddy (Daniel Ings). Freddy si è indebitato con alcuni pericolosi gangster per svariati milioni di sterline. Edward cerca di rimediare la somma per assolvere i debiti del fratello, ma si accorge che nel conto paterno c’è poca liquidità. Come non se non bastasse, James scopre che nei sotterranei dell’immensa tenuta, in accordo con l’imprenditrice criminale Susie Glass (Kaya Scodelario), suo padre aveva consentito la costruzione di un business fondato su attività illegali. Il paradosso è che Edward, per cercare di togliere la famiglia dai guai, diventerà egli stesso un criminale.