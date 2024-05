Il pianoforte di Padre Davide, espressione dei «veri e semplici sentimenti», incontra Donizetti e Mayr

In questo disco vengono presentate, per la prima volta in assoluto, le composizioni per pianoforte di Padre Davide da Bergamo, universalmente noto come organista e prolifico compositore di musica liturgica. Le opere incise di Padre Davide sono state individuate da Daniele Colombi, organista e co-fondatore, insieme ad Ilaria Magrini, dell’Ensemble Padre Davide, e rappresentano un importante spiraglio al mondo musicale della prima metà dell’Ottocento. Come ci dicono i gemelli Trivella, «in ogni composizione pianistica di Padre Davide si respira tutto il mondo organistico e teatrale. L’organo per lui è una forma mentis, come per Liszt il pianoforte. L’organo persino nelle sue sfaccettature più “povere”, ma non meno espressive e potenti come, ad esempio, nel “Divertimento in stile di valzer”. Qui Padre Davide pensa all’organetto a manovella delle strade: lui non era un dotto contrappuntista del Quattrocento che viveva chiuso in complesse cattedrali mistiche, ma un compositore che scriveva per il popolo, dal quale era celebrato perché riusciva a tradurne i veri e semplici sentimenti, spesso duri e tragici, patriottici e religiosi».