Andrea Ripamonti e la musica «dietro l’obiettivo»

AR: Ci possono essere molte variabili che possono modificare l’andamento di un concerto per un fotografo, prima tra tutte il committente delle fotografie. Se stai lavorando per un gruppo o per un promoter, le regole cambiano di volta in volta. Solitamente, però, quasi tutti i fotografi lavorano con accrediti stampa, nel mio caso tramite il portale Rockon con cui collaboro ormai da cinque anni. In questo caso, normalmente si è autorizzati a scattare solamente nei primi tre pezzi dello show per cui si ottiene l’accredito. La maggior parte delle volte si scatta nell’area che viene identificata come «pit», ovvero lo spazio tra il palco e la prima transenna, salvo altre indicazioni dovute alla location, a scelte del management o dell’artista stesso, che possono obbligare a scattare da una lunga distanza quale potrebbe essere il mixer, o da una media distanza come i lati di un teatro. Delle volte non è nemmeno detto che si scatti sempre durante i primi tre pezzi. Ho avuto esperienze di gruppi che facevano scattare solo durante il primo pezzo o, addirittura, solo durante i primi trenta secondi dei primi tre pezzi. Ammetto che, da questo punto di vista, le policy per le fotografie non smettono mai di stupirmi.