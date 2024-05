«Vienna Skyline» al di fuori del teatro. Il «Festival Pianistico» tra l’Università e i concerti diffusi

All’interno della programmazione della manifestazione, l’Università propone una serie di incontri che vedono impegnati docenti e ricercatori. «La Vienna di…», in Sala Tremaglia del Teatro Donizetti, ha lo scopo di illustrare la società, l’arte, la letteratura sviluppate nella città di Vienna nei tempi in cui vi operarono i suoi musicisti più rappresentativi, Beethoven e Schubert, Brahms e Bruckner, Mahler e Schönberg. Il ciclo, a cura del professor Virgilio Bernardoni, vedrà coinvolti diversi docenti appartenenti ai vari Dipartimenti dell’Ateneo in un dialogo “ideale” con i protagonisti del Festival. La proposta, come spiega il prof. Bernardoni, «intende fornire elementi di approfondimento critico e uno sfondo storico e culturale alle musiche eseguite nei concerti. Speriamo così di contribuire a elevare il livello di consapevolezza del pubblico più esperto e, nello stesso tempo, di fornire ai meno esperti spunti per farsi coinvolgere dai programmi sempre intriganti del Festival Pianistico».