Vinicio Capossela. Con l’impegno, cercheremo il senno sulla luna

Urgenti e anche attente, sono le canzoni scritte per mezzo di uno sguardo che ha coinvolto i sensi, la ratio, le emozioni e la necessità di rivedere con pensiero critico gli eventi che ci circondano. Questo ultimo album di Capossela è un percorso empatico e politico, dove le due cose non si separano mai e, anzi, si fondono ad ogni parola. Un cammino a tappe nel veleno della bieca umana attualità, dove il compito di essere antidoto salvifico è affidato alla resistenza delle donne partigiane chiamate per nome, all’amore come rifugio, al senno di Ariosto e alla critica Brechtiana. Alle certezze. «La pratica di resistenza, la resistenza in sé, non è un fenomeno museale, è tutto ciò che si oppone a un pensiero, un’azione. È una forza viva per come opera nella società, in noi stessi. La nostra prima resistenza è a livello della nostra coscienza. E anche le canzoni possono contribuire a questo» spiega Capossela.