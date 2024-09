«BergamoScienza», con musica, cinema e teatro si accende l’amore per la scienza

Ai bambini delle scuole primarie sarà invece rivolto «Peli: storia dell’orso che non lo era», organizzato dal Pandemonium Teatro alle ore 10 del 4 ottobre e deciso a raccontare la storia dell’ incontro/scontro tra uomini e natura raccontata attraverso le vicende di un orso. Proprio i più piccoli potranno anche avvicinarsi al mondo della fisica, imparare leggi e concetti grazie a esperimenti e svaghi proposti in « Fisica in gioco », organizzato da AIF (Associazione per l’Insegnamento della Fisica) in collaborazione con «Il Giardino della Scienza» di Ascona. Al Cineteatro di Colognola andranno in scena il 12 ottobre due rappresentazioni: alle 10 solo per le scuole e alle 15 per il pubblico. Rimanendo sempre nell’alveo delle scuole vi sarà infine anche « Leonardo, arte e scienza: il musical », promosso dall’A.S.D. Scuola Musical Original People in Piazzale degli Alpini il 9 ottobre alle 10. Un’occasione per scoprire la vita di uno dei più grandi geni della storia.