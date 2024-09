Con il nuovo «Donizetti Festival Fiati» si coltiva una tradizione secolare

«Il Dipartimento fiati del Conservatorio di Bergamo, ora Politecnico delle Arti – spiega Daniela Giordano, direttrice del Politecnico delle Arti – rappresenta una grande tradizione per il nostro territorio, che si lega in modo importante al patrimonio bandistico, con docenti di grande valore e con studenti che arrivano anche da fuori provincia per poter studiare con loro. I vari gruppi di strumenti a fiato, come il “Gruppo Ottoni”, sono portatori di una storia decennale». Anche i singoli studenti rappresentano delle eccellenze a livello internazionale: «Molti ragazzi che hanno studiato a Bergamo sono attualmente impegnati come prime parti in orchestre di spessore nazionale ed internazionale. Molti sono anche gli studenti che, negli ultimi anni e nel Dipartimento fiati, hanno ricevuto importanti riconoscimenti, come il “Premio Nazionale delle Arti”», conclude Giordano.