La dolcezza della viola conquista l’Accademia Tadini

L’edizione 2024, che ha avuto inizio lo scorso 30 maggio a Brescia, si concluderà il prossimo 7 settembre nella suggestiva cornice dell’Isola di Loreto (a nord di Montisola), proponendo un ricco cartellone musicale per ogni gusto: dai concerti per pianoforte solo all’ensemble di percussioni, passando per la musica da camera proposta da musicisti di alto livello. Gli appuntamenti, grazie a location particolari, permetteranno di scoprire spazi non aperti solitamente al pubblico, come Villa Lanza a Predore o la piccola isoletta nel cuore del lago.