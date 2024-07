Vasco Brondi a «Filagosto» ci porta dentro al suo pop impopolare

VB: Penso che non ci sia una vera divisione tra le pratiche spirituali e le pratiche della vita. In particolare, io pratico la meditazione Vipassana e quella trascendentale. David Lynch ha scritto un libro intitolato «Catching the Big Fish», tradotto in italiano come «In acque profonde». Il senso è che è in acque profonde che si pescano i pesci più grossi. Queste pratiche, che aiutano a quietare mente e cuore, permettono di rendere l’acqua dentro di noi più trasparente, per così dire. In questo modo, possiamo vedere più in profondità e arrivare a cose più interessanti di quelle che stanno in superficie, in mezzo alla nostra proliferazione mentale.