Goran Bregović, «se uno conosce il linguaggio della musica, comunica con tutti».

GB: È molto triste vedere questi Paesi in conflitto, specialmente perché conosco l’Ucraina e la Russia, ho suonato molti concerti lì, ho suonato in quasi tutte le grandi città ucraine, ho amici che vivono lì e ho fatto anche delle musiche insieme a degli artisti locali. Quando non conosci un posto è diverso, ma per me che conosco tutta quella zona – dove suonavo almeno dieci concerti ogni anno - è veramente triste. Vedo in quelle terre lo stesso destino di Sarajevo. Per questo nelle musiche che faccio c’è sempre la volontà di mettere insieme le cose che sono difficili per la politica o per la religione. Viviamo in un momento triste che spero passerà e finirà presto, intanto dobbiamo continuare a credere e a coltivare un mondo migliore.