Giovani e territorio salgono sul palco con «Clamore»

DS: «Clamore Festival è un festival di rete che cerca di coinvolgere un po’ tutti gli attori che normalmente partecipano all’attività musicale live della città e della provincia – promotor, fonici, maestranza in generale e musicisti – in un weekend estivo a base di musica su più eventi disseminati per la città. La formula di partecipazione per i musicisti è quella dell’iscrizione libera – conclusasi a maggio – e le uniche condizioni che diamo sono la capacità di tenere il palco per venti minuti, portare solo brani originali ed essere della provincia di Bergamo o Brescia. Quest’anno abbiamo anche introdotto una formula innovativa che si chiama «Clamore Young», che prevede per le band under 20 l’iscrizione al festival anche per l’esecuzione di brani non originali, per cui anche di cover. È un modo che ci è sembrato più inclusivo per le band che muovono i primi passi e non hanno un repertorio di musica originale, ma vogliono ugualmente confrontarsi con un pubblico per poter fare esperienza.