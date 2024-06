«Musicattiva Festival», quando l’aggregazione è rock

«“Musicattiva” è nata nel 2002 dal desiderio e dal bisogno di alcuni ragazzi di avere una sala prove in cui suonare. All’epoca, a Cologno non c’era effettivamente uno spazio che promuovesse la musica emergente e, ovviamente, non c’era un’associazione culturale che portasse avanti la realtà musicale del paese. C’erano le sale prove a Bergamo, ci sono sempre state oltre i confini del paese, però l’idea era proprio quella di rimanere a Cologno per far conoscere quelle che erano le realtà musicali emergenti locali. Grazie al Comune, abbiamo ottenuto uno spazio all’interno delle scuole medie in cui abbiamo creato una sala prove e, successivamente, una vera e propria sala concerto con uno spazio adibito a magazzino, uno spazio ristoro e una zona di aggregazione. Così, abbiamo creato un’associazione che potesse portare avanti un discorso di promozione e di crescita delle realtà musicali locali, oltre che di aggregazione per i cittadini, perché una sala prove, oltre a far crescere una band, dà la possibilità agli appassionati di musica di incontrarsi, suonare insieme e, di conseguenza, crescere insieme creando».