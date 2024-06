Al «Rock in Riot» la musica underground è alla portata di tutti

AM: Sicuramente l’ingresso gratuito. Non è per nulla semplice portare delle realtà così grosse come band internazionali in un paese piccolo come può essere Martinengo mantenendo l’ingresso gratuito. Grazie al supporto comunale, gli sponsor e il nostro «cassetto» messo via negli anni, riusciamo a costruire un tipo di spettacolo che magari a Milano o in altri posti costerebbe 15, 20 o anche 25 euro a biglietto. Crediamo che questo sia importante perché permette a tutti di potersi godere il festival anche solo per curiosità personale. C’è stata gente negli anni che è arrivata per caso e ci ha ringraziato per aver scoperto band e generi che non conosceva. Senza l’ingresso gratuito questo sarebbe stato impossibile.