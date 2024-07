Al «Fara Rock» la musica va di pari passo con aggregazione e beneficenza

GF: Stiamo parlando di artisti che ormai sono abituati a fare concerti e girare per l’Italia, perciò è relativamente facile. Solitamente c’è un buon approccio di partenza, anche se ogni tanto delle difficoltà sì trovano. In genere, è più probabile avere problemi con i gruppi emergenti per via della loro, ovviamente più che giustificata, poca esperienza. Comunque organizzare un evento comporta sempre un grande impegno perché, fino all’ultimo, non sai mai di preciso come evolveranno le cose. Nel dubbio si cerca sempre di muoversi al meglio delle proprie possibilità. Per quanto riguarda la scelta dei gruppi, ci fa sempre piacere cercare, per quanto possibile, di puntare sulle novità e, negli anni, abbiamo avuto anche delle soddisfazioni. Nell’edizione di due anni fa, ad esempio, abbiamo ospitato LA SAD, band che questo inverno ha partecipato al festival di Sanremo, ma è successo più volte di far suonare band che poi sono «esplose» in termini di consensi. Nel ‘95 avevamo fatto suonare gli Africa Unite, ma mi vengono in mente anche dei concerti dei Punkreas nei loro primi anni di attività, dei Pitura Freska, Levante e tanti altri artisti.