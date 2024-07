«Montisola Manouche», tre giorni per riconoscersi e suonare insieme

Libero. Forse non esiste aggettivo migliore per descrivere il jazz manouche o gipsy jazz, un genere che nasce come l’unione fra la musica tradizionale della popolazione gitana europea e il jazz americano. Quasi uno swing, ma più «sporco» e «colorato», libero appunto, come lo erano le popolazioni nomadi da cui trae ispirazione. Elaborato come il jazz e genuino come la strada, da cui lo stesso jazz trae origine.