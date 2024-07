«Estate in…» musica, il suono diffuso della rassegna che parte da Gazzaniga

Nembro ospita al Modernissimo altri due appuntamenti jazz. Domenica 28 luglio una rivisitazione per quattro voci e contrabbasso di svariati standard jazz ad opera del quintetto J&The Hot Four con il concerto «Swing Night»; mentre mercoledì 31 luglio è la volta dell’inconfondibile saxofono di Roger Rota che con il suo quartetto ospita Daniele Cavalcanti in «Homage to John Coltrane», tributo al padre della New Thing e del Free Jazz. 340 anni fa nasceva J.G. Walter, autore del primo importante dizionario musicale nel quale compare il termine “clarinetto” e a questo strumento è dedicato «Clarinetto nelle epoche», concerto del Ladecat duo, in programma a Palazzo Pelliccioli ad Alzano Lombardo la sera di venerdì 2 agosto.