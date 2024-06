Il Coro “Fior di Monte” di Zogno, «un profondo amore per la montagna e per il canto»

«Il coro nasce dal vivo entusiasmo di pochi, accompagnato da un profondo amore per la montagna e per il canto – afferma Giuseppe Gotti, segretario del coro e corista da diversi anni – Dal 1949 sono trascorsi molti anni e il coro non è sfuggito alle traversie delle cose umane, ma lo spirito è rimasto immutato nel volgere del tempo». Ricordando il tempo che è stato e la lunga strada percorsa in questi anni, per festeggiare l’importante traguardo sono in programma diverse iniziative.