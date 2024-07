Veronica Sbergia e «Bawdy Black Pearls», dodici donne che hanno cambiato la storia del blues

VS: Sì, da parecchi anni mi sono «votata» al blues «pre war» e alla musica americana dell’inizio del secolo scorso. Per me è sempre stata una questione di interesse storico e sociale, oltre che musicale e, oltretutto, mi aiuta molto nel far comprendere al pubblico i brani che propongo. Non ti nego che in un paese come il nostro, dove molte persone non conoscono bene l’inglese, fare un concerto di questo tipo dove i testi sono la parte fondamentale delle canzoni, non potrei relegare il lato artistico solo alla musica nemmeno volendo. Quindi è importante che le persone capiscano quello che stanno per ascoltare. Non si tratta soltanto di belle canzoni con un ritmo accattivante, ma di brani con significati specifici. Quando sono in un paese straniero dove l’inglese è un pochino più diffuso, posso dedicarmi più alla musica perché le parole sono già comprese. In Italia penso che sia abbastanza importante coinvolgere il pubblico anche con una narrazione, oltre che alla «semplice» esecuzione dei pezzi.