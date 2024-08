I Nanowar of Steel al «Filagosto» tra musica e ironia

Nel mercato della musica metal italiana, se si cercano potenza, tecnica e una gran dose di umorismo non si può non pensare ai Nanowar of Steel. Nati nel 2003 con il nome di Nanowar, rimando goliardico ai Manowar di Eric Adams e Joey Demaio, nel 2007 diventano Nanowar of Steel come canzonatura al gruppo power metal italiano Rhapsody, che era stato costretto a cambiare il proprio nome in Rhapsody of Fire per via di questioni legali.