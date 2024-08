Marco Pasinetti e la magia delle sei corde in vetta

MP: La parte musicale è presto spiegata: è la mia vita. Faccio musica ogni giorno e la porto con me in tutto ciò che faccio. Per quanto riguarda la parte sportiva e montana, è una passione che mi accompagna da quando ero bambino, grazie a mio padre che mi portava sempre in montagna. Come tutti gli adolescenti, ho messo da parte questa passione per un po’, ma poi l’ho riscoperta intorno ai 25 anni. Essendo da sempre appassionato di montagna, quando mi chiedevano di suonare in un rifugio, accettavo volentieri. Un giorno, parlando con un amico che è un ex gestore di rifugi che ora lavora stagionalmente al rifugio Brunone, una delle mie mete, è nata la proposta di fare un concerto da loro. Da lì ho cominciato a chiedermi se non si potesse fare un giro musicale dei rifugi. Non ricordo nemmeno come sia nata l’idea, parliamo dell’inizio della primavera, ma è diventata una sfida affascinante. Volevo fare il giro completo dei rifugi in un’unica volta, cosa che non avevo mai fatto prima. D’estate, con i concerti, non riesco quasi mai a prendermi una settimana intera per andare in montagna, quindi ho pensato: «Sai che c’è? I concerti li faccio, ma li faccio in montagna».