«e valga come perduto il giorno in cui non danzeremo almeno una volta»

In una breve pausa fra le fittissime prove in preparazione dello spettacolo, Daniele Bonacina e Pietro Micheletti, direttori artistici dell’ensemble, ci raccontano come è nata questa esperienza e il progetto «Dachbodendanz» che andrà in scena a Nembro domenica 1 settembre (Teatro Modernissimo, ore 17:45, piazza della libertà). Racconteranno la loro esperienza a partire dall’idea sorta un anno fa in Francia, al legame ricercato con la comunità di Nembro che ha dato vita a questo spettacolo che nasce comunitario e che vuole essere un grande saluto all’estate.