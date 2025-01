«Middle Way». L’arte che cura l’anima di Laura Renna e Francesca Ferreri

L’intreccio narrativo di Renna («tessere – dal latino tĕxĕre – è come scrivere, trama dopo trama così come riga dopo riga, per dar forma al tessuto» scrive la curatrice della mostra Milena Becci) incontra quello di Francesca Ferreri, che è anche intreccio matematico. La matematica è per Ferreri una passione maturata sin dal liceo. La storia del simbolo «For All», in particolare, a cui Ferreri ha dedicato un’opera, è affascinante. Nasce dalla A di «All» e significa «per tutti», ma in matematica si utilizza nell’accezione specifica «per ogni», come quantificatore universale. «Trovo bellissimo che in un solo carattere, la A rovesciata, si possa condensare l’idea di uno e di molteplice. Per tutti, ma anche per ciascuno. In questo modo il simbolo, svincolato dalle sue applicazioni, oltre che di inclusione, di unità, parla anche del concetto di attenzione al singolo».