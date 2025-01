Quattro film da vedere al cinema in queste settimane

Non è un’avventura granché originale e neppure particolarmente trasgressiva quella che «Babygirl» mette in scena – il cinema ne ha raccontate tante di storie come questa, da «Bella di giorno» (1967) di Buñuel in avanti – eppure visti i tempi che corrono, quella di una donna che sceglie liberamente di infrangere le regole sociali e di genere e di assecondare i propri istinti e pulsioni sessuali, ha evidentemente una presa molto più forte sul pubblico rispetto al passato, visto il successo che il film sta avendo a livello internazionale. In realtà si tratta di un racconto zeppo di cliché e trovate narrative in linea con le manie del mondo moderno che non aggiunge molto né in termini di erotismo, né dal punto di vista del thriller. Il vero interesse infatti sta nel modo in cui è rappresentata Nicole Kidman e come l’attrice accetta, a 57 anni, di spogliarsi davanti alla macchina senza alcun pudore e mettendo letteralmente a nudo le imperfezioni e le fragilità di un corpo che non ha più nulla di quello reso iconico da Kubrick tanti anni fa con «Eyes Wide Shut» (1999) e che la chirurgia estetica ha reso ancora più difficile da riconoscere. Un’operazione per certi versi simile a quella fatta da Demi Moore in «The Substance» (2024) e uno degli argomenti di discussione più interessanti di quest’ultima stagione cinematografica.