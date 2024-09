«From Venice with Love». I nostri consigli in diretta dalla Mostra del cinema

Come a ogni edizione – che è da sempre posizionata nel momento più strategico della stagione cinematografica, cioè l’inizio – ci sono alcuni film, fra i più attesi della selezione ufficiale, che arriveranno direttamente in sala anche nel circuito tradizionale. Da questa settimana fino ai primi di ottobre, saranno infatti disponibili al cinema e sulle piattaforme opere di cui si parlerà molto e, in alcuni casi, faranno la parte del leone ai prossimi Oscar. Come «Maria» di Pablo Larraín, il biopic su Maria Callas con Angelina Jolie nei panni della Divina; un film visionario, struggente e crudele come solo il cinema del regista cileno – già autore dei ritratti inconsueti di Jacqueline Kennedy («Jackie», 2016) e Lady Diana («Spencer», 2021) – sa essere. O l’action-comedy «Wolfs - Lupi solitari» di John Watts, con la coppia superstar formata da George Clooney e Brad Pitt che impersonano due “fixers” (sorta di risolutori di guai nel giro degli ambienti malavitosi, nello stile di Mr. Wolf di «Pulp Fiction») in conflitto fra loro. Jolie e Pitt fra l’altro, entrambi al Lido ad accompagnare i propri film, sono stati ospitati dalla Mostra in giorni diversi, così che non corressero il rischio di incontrarsi, vista la causa milionaria per il divorzio che stanno affrontando in questi mesi.