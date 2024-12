I film imperdibili delle feste: da Almodóvar a Nosferatu, le storie che conquisteranno il pubblico

Una storia d’amore impossibile e commovente – con lei che tenace e ottimista non si perde d’animo e vuole disperatamente qualcosa e lui, triste e rassegnato che non ha idea di cosa fare della propria esistenza – che rispecchiano due delle tante anime dello sguardo occidentale sull’Oriente. Cioè una prospettiva coloniale su un continente che pur conquistato, dominato, assoggettato, non è mai stato compreso fino in fondo. Una commedia, un documentario etnografico, un romanzo storico... non si capisce bene cosa sia «Grand Tour», eppure è qualcosa di magico, sfuggente e incredibilmente affascinante in cui le immagini, libere, sgranate (è girato in pellicola 16mm), a colori e in bianco e nero, scorrono come un fiume in piena, ci travolgono e non ci lasciano andare.