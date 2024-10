«Cinema Docet»: le proiezioni gratuite all’Università di Bergamo

Giovedì 31 ottobre è previsto infine «Ex Machina» di Alex Garland (2014), dove è ripreso il tema dei sentimenti già presente in «Her», ma con un epilogo meno romantico. I due film giocano sull’incontro tra uomo e macchina attraverso il potere “ecumenico” dei sentimenti, dell’emotività come vera componente umanizzante per la macchina, più ancora della sua capacità di apprendimento. Tuttavia è un gioco a perdere, sbilanciato fin dall’inizio. In entrambi i casi, l’emotività di un’intelligenza artificiale è pur sempre il prodotto dell’intervento umano, una sua disposizione: se le macchine sono in grado di apprendere le emozioni umane, è perché sono programmate per farlo.