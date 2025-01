C’è poesia ovunque nell’Universo

DDP: Dipende un po’ dai vari livelli di interesse e da quanto ognuno vuole “diventare amico del cielo”. Il livello di base può essere quello del nostro vicino di casa che esce, alza il naso al cielo, e se non piove porta fuori il cane. Il secondo livello è apprezzare la lentezza e la maestosità di tutte quelle cose nel cielo che richiedono tempo. Per esempio, in queste sere Venere è un faro, si vede benissimo, ma ricordiamoci che è un movimento continuo: di sera in sera si sposta di un dito in cielo, ed è parte di quel meccanismo meraviglioso che è il Sistema Solare. Un altro livello ancora è saper individuare, per esempio, la Stella Polare. Attenzione, non è quella più luminosa, non è quella più vicina, ma è quella che ci può aprire un mondo e far orientare, capire che ore sono, dove sono Nord e Sud. Il cielo è stato, se ci pensiamo, il nostro primo insegnante come esseri umani: ci dettava i tempi delle semine, delle vendemmie, dalla cultura agricola a quella marina. Oggi c’è un’app per tutto, quindi questo contatto col cielo un po’ è stato perso. (Ndr, In effetti è vero, anche mio nonno aspetta una certa Luna per seminare i pomodori nell’orto in primavera).