PFAS a Bergamo e in Lombardia quanto sappiamo davvero?

Ci tengo a specificare che il fluoro non è un elemento necessariamente dannoso. Oltre ad essere normalmente presente nelle giuste concentrazioni in tutti i dentrifici sotto forma di sali, negli Stati Uniti, dal 1945 è aggiunto nell’acqua potabile per prevenire le carie su bambini ed adulti in modo sicuro, come confermato dall’American Dental Association a seguito di migliaia di studi. Per le acque italiane non è stato necessario procedere con questa additivazione in quanto naturalmente ricche in fluoro in quantità sufficiente. Buono o meno, dipende dalla forma in cui è presente.