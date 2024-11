La scienza della fotografia. Le invenzioni che hanno permesso di catturare la luce, dall’eliografia alla fotografia digitale.

Purtroppo, la nostra esposizione non può essere incorniciata in questo stato non trattato, altrimenti in poco tempo sbiadirebbe completamente. Al sopracitato Niépce questo non piaceva, quindi dopo diversi tentativi trovò un particolare composto noto come bitume di Giudea che, disperso in olio di lavanda e applicato su un supporto, è in grado di sviluppare un positivo: il bitume dunque si fissa indurendosi sulle zone illuminate. Il bitume non reagito viene lavato e il resto dell’immagine viene annerito con vapori di iodio. Seguendo questa procedura Niépce preparò un film, lo introdusse in una piccola camera oscura e lo lasciò 8 ore davanti alla finestra della sua casa di famiglia a Saint Loup de Varennes regalando all’umanità nel 1827 la prima eliografia intitolata: «Point de vue du Gras».