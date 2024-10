Alla scoperta dei colori dello spazio

Un nome suggestivo per una vista mozzafiato, che è stata in grado di avvicinare il grande pubblico al mondo scientifico astronomico. I colori che potete osservare nell’immagine sono tuttavia un artefatto! Il telescopio Hubble, infatti, è in grado di scattare solamente foto in scala di grigi. Tuttavia, mettendo un filtro speciale nell’apparato ottico, è possibile scegliere quale porzione di luce filtrare. Ad esempio, potremmo mettere una combinazione di filtri rosso, verde e blu (RGB). Scattando una foto per ciascun filtro e combinandole digitalmente, otterremmo una foto a colori, piuttosto fedele a come l’occhio umano vedrebbe l’oggetto astronomico in questione. Sotto è riportato un esempio dei «Pilastri della Creazione» in RGB.