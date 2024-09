La meraviglia della ricerca si mette in mostra con «La Notte europea della ricerca»

«Il tema del racconto della ricerca verrà ripreso anche all’interno dell’incontro (dalle 21.15 al Kilometro Rosso, ndr) “Mind the Gap” – spiega Collino, che modererà la discussione sul tema della disparità di genere all’interno della ricerca con quattro voci di donne che si dedicano alla ricerca in ambiti diversi – L’idea è trasmettere il messaggio che le donne possono fungere da role model nonostante in Italia, negli ultimi 10 anni, la presenza femminile in corsi di laurea scientifici si attesta ancora al 40%, una percentuale che si abbassa ulteriormente nell’ambito delle scienze dure e nell’informatica. Oltre a questo si parlerà anche del fatto che le donne che sono in maggioranza in alcuni ambiti, come quello delle scienze della vita, fanno fatica a raggiungere le posizioni apicali. E ancora del gender pay gap. Oltre a queste tematiche si darà spazio al racconto della loro esperienza, di cosa si occupano e perché hanno deciso di intraprendere questa strada. Per ultimo cercheremo di delineare delle strategie per mitigare questa situazione perché non si tratta solo di un tema etico ma anche di non disperdere le intelligenze, e generare una perdita per tutti».