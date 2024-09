Batterie a ioni di litio. Alla scoperta dei sistemi elettrochimici che alimentano (anche) i nostri cellulari

Immaginiamo di aver appena finito di ricaricare al 100% la batteria del nostro smartphone e osserviamo i sopracitati componenti. L’elettrodo negativo è fatto di grafite, lo stesso materiale delle matite! La peculiarità di questa forma del carbonio è la struttura a lamelle sovrapposte. Tale struttura ospita gli ioni di litio, i quali sono stati intercalati (inseriti all’interno) grazie alla corrente elettrica immessa nel sistema. L’elettrodo positivo invece è fatto da composti che combinano litio, ossigeno e metallo (tra i più comuni troviamo l’ossido di litio, nichel, manganese, cobalto, il litio ferro fosfato e il litio manganese ossido). Questo materiale funge come punto di arrivo per gli ioni di litio che, in fase di scarica, migrano dal polo negativo a quello positivo liberando gli elettroni che alimentano il circuito. I due elettrodi sono in contatto grazie ad un liquido detto elettrolita che permette agli ioni di litio di spostarsi, comunemente esafluorofosfato di litio, un ottimo trasportatore di carica dall’elevata mobilità ionica. Infine, la membrana separatrice, posta nell’elettrolita, separa i due elettrodi permettendo solamente il passaggio degli ioni di litio, ma non degli elettroni. Se non fosse presente, la batteria sarebbe in corto circuito e non potrebbe erogare energia.