Come difendersi dalle zecche (e perché dobbiamo incolpare il cambiamento climatico)

Non esistono invece cure per l’encefalite da zecche, o più propriamente «meningoencefalite», spesso chiamata anche con l’acronimo inglese TBE (Tick Borne Encephalitis). Nel 70% dei casi una persona morsa da una zecca portatrice del virus non sviluppa sintomi o ne manifesta di lievi. Nel restante 30% dei casi invece si hanno sintomi simili a quelli di un’influenza: febbre alta, mal di testa o mal di gola, stanchezza e dolori muscolari. Dopo 8-20 giorni di apparente benessere, alcune persone (circa il 10-20%) possono sviluppare altri sintomi, più gravi: confusione, perdita di coordinazione, difficoltà a parlare, debolezza degli arti e convulsioni. In una minoranza dei casi, specialmente tra le persone più vulnerabili, la malattia può essere mortale. Per la TBE, in Italia è disponibile un vaccino, raccomandato alle persone più a rischio di incontrare zecche e gratuito per i residenti in aree particolarmente colpite (ad esempio in Alto Adige o in Friuli Venezia Giulia).