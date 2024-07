Non è “tutto nella nostra testa”: la biochimica dell’ansia e il ruolo della tecnologia

Nonostante l’ansia sia sempre più diffusa, stanno progredendo anche gli strumenti per contrastarla, come la Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS) . In uno studio pubblicato sulla rivista eLife, un team di ricerca dell’Università di Torino ha esposto dei risultati molto promettenti, per cui sembra che questa nuova tecnica di neurostimolazione possa contribuire a combattere l’ansia e i ricordi traumatici: non provoca dolori ai pazienti, non è invasiva, e grazie a degli impulsi magnetici molto precisi riesce a modulare la risposta di allarme associata a situazioni stressanti. Chiaramente, queste novità non sono sufficienti da sole come terapia, bensì in base ai casi singoli si integrano con approcci psicoterapeutici e farmacologici.