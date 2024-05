La malattia di Parkinson, tra passi di danza e bioinformatica

Questa malattia venne descritta per la prima volta da James Parkinson nel 1817 nello studio «An Essay on the Shaking Palsy», ed è la patologia neurodegenerativa più diffusa dopo l’Alzheimer. Nel mondo sono più di dieci milioni le persone malate di Parkinson, mentre in Italia, secondo l’Osservatorio Malattie Rare, sono circa 300 mila i soggetti affetti e sono destinati ad aumentare: un po’ a causa dell’invecchiamento della popolazione, un po’ perché sono migliorati gli strumenti per la diagnosi rispetto al secolo scorso, quando un lieve tremore veniva spesso associato all’età avanzata e alla debolezza muscolare dell’anziano. In realtà, i primi sintomi possono insorgere anche in giovane età, com’è successo a Michael J. Fox, o comunque entro i 50 anni.