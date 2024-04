La Torre del Sole, da Brembate di Sopra un viaggio per capire il cosmo

Incontro il direttore Dal Prato nella reception della struttura. Una persona estremamente socievole e alla mano che, dopo i classici saluti di rito, si offre di farmi da guida per una visita alla struttura. Ci dirigiamo così verso l’ascensore e, nel mentre, pongo la mia prima domanda: Come è nata la Torre del Sole? «Dalla mancata demolizione di una vecchia cisterna». Ammetto che mi sarei aspettato tutt’altro tipo di genesi per un osservatorio astronomico, magari legata a fondi per la ricerca stanziati appositamente o bandi statali di qualche tipo. «Quella in cui ci troviamo ora è la vecchia cisterna di Brembate Sopra. Storicamente serviva per rifornire d’acqua il paese ma, con il passare degli anni, il volume d’acqua che poteva contenere era diventato insufficiente per le esigenze del paese e ne è stata quindi costruita una sotterranea molto più capiente. Nel 2003, a pochi mesi dalla data prevista per la demolizione, arriva in comune un progetto per il riutilizzo della cisterna come “torre solare”, ovvero una struttura dedicata all’osservazione del sole. Da qui, il resto è storia».