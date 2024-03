Oltre il DNA. Cos’è l’epigenoma e come influenza la nostra salute

L’ipercolesterolemia familiare, in particolare, è una malattia ereditaria in cui un’alterazione genetica provoca livelli estremamente elevati di colesterolo nel sangue. In particolare, ad aumentare è il colesterolo LDL (Low Density Lipoproteins, lipoproteine a bassa densità), quello che chiamiamo «colesterolo cattivo». Nella maggior parte dei casi, la patologia è dovuta a mutazioni a carico di PCSK9, il gene che codifica per il recettore delle LDL, il quale, non funzionando correttamente, non cattura le particelle di LDL per rimuoverle dal sangue.