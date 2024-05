«Caregiver Day». Anche chi aiuta, spesso, ha bisogno di aiuto

Spesso pensiamo al caregiver come a “un pezzo” del percorso. Quando si trova davanti all’operatore, al fisioterapista, tanto per fare un esempio, fatica ad assumerne il punto di vista. E viceversa. «C’è sempre l’idea che l’altro debba fare qualcosa – spiega Andreini – L’operatore per definizione ha il desiderio di migliorare la qualità della vita o risolvere il problema. Anche per lui confrontarsi con il peggioramento di una malattia, con i risultati che non sono quelli che si aspetta, è difficile». A volte capita che caregiver diventino operatori oppure che operatori si trovino a diventare caregiver, come è successo a Giusi Andreini. Ecco perché l’incontro del 19 maggio accoglierà contributi diversi. Si alterneranno testimonianze di operatori, volontari, caregiver e anche di persone che sono bisognose di cura. «Proprio l’intreccio tra questi tanti punti di vista può aiutare a svolgere meglio il lavoro di cura, a stare meglio nel lavoro di cura». Da non perdere, l’intervento conclusivo del dottor Fulvio Tagliagambe, psicoanalista SPI.