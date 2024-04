È la «Giornata Mondiale della Terra» e si parla di plastica

Ma come avvengono questi studi? In primis si considerano le strutture delle proteine coinvolte (quindi, il PET e l’enzima che lo degrada) e si analizzano tramite simulazioni computerizzate che, partendo dai modelli tridimensionali, ne studiano le superfici di interazione. Una volta individuate le porzioni delle due proteine che interagiscono (cioè gli amminoacidi di interfaccia), si analizza come poterle modificare per aumentare l’affinità tra le due proteine e per velocizzare i processi di degradazione. Da lì, provando ad applicare queste modifiche, si studia in silico (cioè al computer) e poi in vitro (quindi in laboratorio) come cambia l’intero processo. Questi studi di modellazione molecolare stanno portando a grandi passi avanti nella comprensione dell’interazione tra materiali plastici, oltre che alla previsione di possibili impatti ambientali delle plastiche e dei loro sottoprodotti.