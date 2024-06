Tumori: come la bioinformatica e le nuove tecnologie aiutano la diagnosi e la cura

Sabato 14 giugno, la rivista Nature ha pubblicato un articolo in cui vengono descritti diversi algoritmi informatici, dai più semplici ai più articolati, utilizzati per lo studio dei tumori. Sono programmi che lavorano su grandi quantità di dati biologici, come DNA estratto da campioni di sangue o da biopsie, e grazie a calcoli e analisi complessi riescono a trovare informazioni fondamentali per la classificazione di un tumore, la quantità e il tipo di cellule malate, i primi segnali molecolari della diffusione del tumore, e così via. Questi algoritmi si chiamano “reti neurali”. Anche se non hanno molto a che vedere con il cervello, sono strutturati in modo tale da poter apprendere come interpretare i valori che misurano e segnalare quanti più risultati utili possibili. Ultimamente le reti neurali e gli algoritmi di apprendimento automatico stanno migliorando in maniera esponenziale, e questo permette a intere equipe di ricerca eterogenee di unire conoscenze trasversali e multidisciplinari: dai medici ai bioinformatici, dagli ingegneri ai chimici e agli psicologi.