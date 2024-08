La chimica delle cipolle. Ovvero, come evitare le lacrime grazie alla scienza

La sostanza sprigionata infine, deve raggiungere gli occhi per agire; quindi, lavorare sotto la cappa aspirante della cucina può drasticamente migliorare l’esperienza. In alternativa, se il meteo e lo spazio abitativo lo permettono, effettuate il taglio in un’area ben ventilata, in presenza di un flusso d’aria può dare un simile risultato. Per quanto riguarda gli occhi, un semplice occhiale non sarà sufficiente ad evitarvi la “cipollosa” esperienza, ma sarà necessario un tipo di occhiale con una guaina aderente come un occhialino da piscina o una maschera da sub: cercate solo di non farvi vedere da amici e parenti, altrimenti ve lo ricorderanno fino al 2050!