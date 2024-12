bestof2024: La notte di San Lorenzo in tre pillole

Per chi si trova in provincia, ci sono diversi luoghi perfetti per osservare le stelle cadenti: gli Spiazzi di Gromo in Valle Seriana, il monte Alto a Costa Volpino, Monte di Nese, il Monte Pora, il Canto Alto, Cà San Marco, i Piani dell’Avaro. Insomma, i posti non mancano! Per chi, invece, si trova al mare, recarsi scalzi in spiaggia con gli stessi occhi curiosi che avevate da bambini vi assicurerà un buon punto di osservazione.