Sport e doping: le regole che gli atleti non possono non conoscere

Un caso simile è avvenuto nel 2019 con Martina Caironi , atleta Paralimpica bergamasca che vi ricorderete sui podi di Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020, portabandiera, campionessa T63 nei 100 metri riconfermata in molte competizioni internazionali, rappresentante del movimento paralimpico italiano come pochi altri. Anche lei positiva al clostebol , componente di una crema cicatrizzante (il Trofodermin) che serve per curare abrasioni, ulcere e piaghe, e che ha utilizzato per una ferita all’apice del moncone che le causava difficoltà e che altri farmaci non riuscivano a chiudere. Nonostante tale sostanza fosse stata dichiarata, è stata comunque considerata una violazione del regolamento antidoping, e per colpa di questo ha dovuto saltare i Mondiali Paralimpici di Dubai del 2019. È tornata subito più forte di prima, come confermano i suoi risultati in pista, e godrà del tifo di tutti gli italiani e, soprattutto, di tutti noi bergamaschi per la sua gara di questo sabato.